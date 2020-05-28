الرباط 05 شوال 1441 هـ الموافق 28 مايو 2020 م واسدعا المدير العام لمنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة -إيسيسكو- الدكتور سالم بن محمد المالك الدول إلى ضرورة الاهتمام بالقطاع الثقافي كضرورة للحفاظ على الصحة النفسية والعلاقات الاجتماعية، وذلك بعد أن تضرر بفعل جائحة كورونا، وما تلاها من إغلاق المواقع التراثية والمؤسسات الثقافية في مختلف دول العالم بنسبة 95%.وأشار المالك في كلمة له خلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الافتراضي العلمي الدولي، الذي عقده اليوم في مركز الحضارة الإسلامية في أوزباكستان بالشراكة مع الإيسيسكو، في موضوع "دور بخارى وإسهاماتها في الحضارة الإسلامية"، في إطار الاحتفاء بمدينة بخارى عاصمة الثقافة في العالم الإسلامي لعام 2020 عن المنطقة الآسيوية، أشار إلى أنه في إطار الرؤية الجديدة للإيسيسكو، وإزاء التحديات المستقبلية الجديدة التي تواجه العالم أثناء الأزمات وبعدها، أعدت المنظمة المشروع الإستراتيجي الثقافي الرقمي، الذي سيعلن عن خطوطه العريضة خلال المؤتمر الاستثنائي الافتراضي لوزراء الثقافة في العالم الإسلامي، المقرر عقده في 17 يونيو 2020م.// انتهى //21:21ت م0133