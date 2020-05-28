سراييفو 05 شوال 1441 هـ الموافق 28 مايو 2020 م واسأعلنت البوسنة اليوم عن عودة فتح حدودها مع الدول المجاورة في الأول من يونيو بعد إغلاقها بسبب جائحة فيروس كورونا .وأوضح رئيس وزراء البوسنة زوران تيجلتيا في مؤتمر صحفي عقب اجتماع للحكومة أن بلاده ستعيد فتح الحدود، مع دول الجوار كرواتيا وصربيا والجبل الأسود في الأول من يونيو كما سترفع القيود على رحلات الطيران التجارية ,والسماح بالسفر من دول أخرى إلى البوسنة لأغراض العمل وكذلك الزيارات لدواع طبية والجنازات.وقال "سنستمر في مراقبة وضع الوباء" مشيرا إلى أن إعادة فتح الحدود ستتم دون قيود.يذكر أن البوسنة سجلت حتى اليوم 2462 حالة إصابة بالفيروس و153 وفاة.// انتهى //21:38ت م0135