الدمام 05 شوال 1441 هـ الموافق 28 مايو 2020 م واسنفذت أمانة المنطقة الشرقية، أمس، "564" جولة رقابية، منها 18 جولة مشتركة مع عدد من الجهات ذات العلاقة، على المنشآت التجارية بالمنطقة، للتأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية وتعزيز السلامة والبيئة الصحية للمواطنين والمقيمين.وأوضحت الأمانة، أن الجولات الرقابية التي قامت بها الفرق الميدانية التابعة لها، أسفرت عن عدد من المخالفات تضمنت 23 مخالفة للأنشطة المستثناة خلال ساعات منع التجول، و 19 مخالفة ضمن التدابير الصحية في المراكز التجارية، كما تمكنت الأمانة في مجال الإصحاح البيئي من تطهير وتعقيم 1169 موقعاً، ضمن جهود الأمانة الاحترازية والوقائية.وأكدت أمانة الشرقية، استمرار الحملات الرقابية من خلال بلديات المُدن والمحافظات التابعة لها، داعيةً جميع المواطنين والمقيمين للتعاون معها والإبلاغ عن أية ملحوظات من خلال مركز "940".// انتهى//.21:49ت م0136