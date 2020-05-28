عمّان 05 شوال 1441 هـ الموافق 28 مايو 2020 م واسأجرى وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي اليوم اتصالاً هاتفيا مع وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب.وبحث خلال الاتصال العلاقات الثنائية بين البلدين وتعزيز التضامن في مواجهة جائحة كورونا وسبل تطوير العلاقات الإستراتيجية والشراكة بين البلدين في المجالات الاقتصادية والاستثمارية والدفاعية, إضافة إلى استعراض آخر التطورات الدولية و الإقليمية.// انتهى //21:58ت م0138