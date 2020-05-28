فيفاء 05 شوال 1441 هـ الموافق 28 مايو 2020 م واستشهد الأسواق والمراكز التجارية ومحلات التموينات الغذائية بمحافظة فيفاء، وفرة في المخزون الغذائي في المستودعات من المواد الغذائية والاستهلاكية، وسط مرونة وحركة طبيعية اعتيادية من المواطنين والمقيمين خلال تزودهم بالسلع والاحتياجات الضرورية.وحرصت مستودعات البيع بالجملة على توفير جميع المواد الغذائية والاستهلاكية وبكميات وفيرة وأصناف متعددة وجودة عالية وبأسعار مستقرة تناسب مختلف الشرائح، وسط إجراءات رقابية من عدد من الجهات المختصة على مدار الساعة للحفاظ على سلامة وجودة المعروض من المنتجات الغذائية والاستهلاكية وتوفرها, واستقرار أسعارها، والتأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية، ومستوى النظافة العامة، وتوفر مواد التعقيم، بالإضافة إلى إلزام العاملين بلبس الكمام الطبي والقفازات والتعقيم والتطهير للأرضيات والرفوف وعربات التسوق، وحثّ المتسوقين على تعقيم أيديهم في أثناء عملية التسوق وبعدها.// انتهى//22:20ت م0145