الرياض 05 شوال 1441 هـ الموافق 28 مايو 2020 م واسأعطى وزير الرياضة الإيطالي فينتشنزو سبادافورا اليوم الضوء الأخضر لاستئناف الدوري المحلي لكرة القدم في 20 يونيو، وذلك بعد ثلاثة أشهر من التوقف بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.وقال سبادافورا بعد اجتماع عبر تقنية الاتصال بالفيديو بمسؤولي الاتحاد الإيطالي للعبة ورابطة الدوري: "أعطت اللجنة الفنية والعلمية موافقتها على البروتوكول وأكد لي الاتحاد أن لديه خطة "باء" وخطة "تاء" وفي ضوء هذه الاعتبارات، يمكن استئناف البطولة يوم 20 يونيو".و"الخطة باء" هي صيغة تتمثل بإجراء أدوار فاصلة لتحديد هوية البطل، ( الفرق المتأهلة إلى المسابقتين القاريتين، والفرق الهابطة إلى الدرجة الثانية) ، وذلك في حال عُلِقَ الموسم مجدداً، أو لم تُقام جميع المباريات.في حين أن الخطة "تاء" تقضي باعتماد الترتيب الذي وصل إليه الدوري قبل التوقف مجدداً.وأضاف سبادافورا: "تلقينا ضمانات بأن عملية فحص اللاعبين يجب ألا تؤثر أو تقلل من فرص وصول عامة السكان إلى الفحص بأي شكل من الأشكال"، وأكد لي الاتحاد الإيطالي لكرة القدم أيضاً أنه يمكن اعتماد الخطة باء والخطة تاء في حالة التوقف. ليس من اختصاصي كوزير أن أقرر في ذلك، لأنه من صلاحية الاتحاد الإيطالي لكرة القدم".وبحسب ما أشار إليه الوزير، لن تكون بداية عودة كرة القدم في 20 يونيو، بل قبل ذلك من خلال مباراتي الدور نصف النهائي لمسابقة الكأس بين 13 و20 منه، "لأن ذلك سيكون بمثابة إشارة (إيجابية) إلى الأمة بأكملها".وعلقت مسابقة الكأس بعد مباراتي ذهاب الدور نصف النهائي بين إنتر ميلان ونابولي (صفر-1 ذهابا)، وميلان ويوفنتوس (1-1 ذهابا).وتبقى هناك 12 مرحلة على نهاية الدوري مع أربع مباريات أخرى مؤجلة، ويتصدر يوفنتوس حامل اللقب الترتيب بفارق نقطة فقط عن لاتسيو.// انتهى //22:27ت م0148