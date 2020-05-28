جيزان 05 شوال 1441 هـ الموافق 28 مايو 2020 م واسوثقت وكالة الأنباء السعودية " واس " عبر عدسات مصوريها اليوم، التزام أهالي منطقة جازان بالتقيد بالإجراءات الوقائية تزامناً مع بدء رفع منع التجوّل الجزئي في جميع مناطق المملكة، ابتداءً من اليوم.وجالت "واس" في شوارع مدينة جيزان والمحافظات التابعة للمنطقة لرصد انسيابية الحركة المرورية في الشوارع والطرقات الأمر الذي يعكس الوعي المجتمعي من قبل المواطنين والمقيمين باتخاذ التدابير الوقائية الذاتية التي أكّدت وزارة الصحة على ضرورة الالتزام بها من لبس الكمامات والقفازات، والابتعاد بمسافة كافية بين الأشخاص والابتعاد عن الأماكن المزدحمة قدر الإمكان.// انتهى//22:28ت م0149