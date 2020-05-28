الرياض 05 شوال 1441 هـ الموافق 28 مايو 2020 م واسأطلقت جامعة شقراء ممثلة في الخدمات المساندة بإدارة الإسكان والخدمات والصيانة، مبادرة لنظافة المساجد وتعقيمها بمحافظة شقراء تحت شعار "كلنا مسؤول"، بالتنسيق مع إدارة المساجد والدعوة والإرشاد بالمحافظة .وأوضح المشرف العام على الخدمات المساندة بوكالة الجامعة عبدالرحمن الرحيمي، أن هذه المبارة تأتي في إطار حرص الجامعة على تفعيل دورها فى الخدمة المجتمعية فى ظل جائحة كورونا، ويشارك فيها نحو 160 عاملاً للنظافة بكامل المعدات وأدوات النظافة لتنظيف وتطهير الجوامع والمساجد بالمحافظة، حيث وزعوا على شكل فرق لنظافة نحو 130 جامعاً ومسجداً استعداداً لاستقبال المصلين.// انتهى //22:35ت م0150