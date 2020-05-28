إسلام آباد 05 شوال 1441 هـ الموافق 28 مايو 2020 م واسنجحت السلطات الباكستانية في العثور على مسجل صوت قمرة القيادة لطائرة الركاب التي تحطمت يوم الجمعة الماضية بالقرب من مطار كراتشي الدولي.وأوضح المتحدث باسم شركة الخطوط الجوية الدولية الباكستانية أن فرق البحث عثرت اليوم على مسجل صوت قمرة القيادة بين حطام الطائرة من موقع تحطمها.وأضاف أن هذا التطور سيساعد في عملية التحقيق الجارية لتحديد سبب العطل الفني الذي أدى إلى تحطم الطائرة.وكانت طائرة ركاب تابعة لشركة الخطوط الجوية الباكستانية من نوع "إيرباص ـ 320" قد تحطمت على حي سكني بالقرب من مدينة كراتشي يوم الجمعة الماضية ما أدى إلى مقتل 97 شخصاً من ركابها.// انتهى //22:36ت م0151