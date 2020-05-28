عمّان 05 شوال 1441 هـ الموافق 28 مايو 2020 م واسبحث وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي اليوم خلال اتصال هاتفي، مع نظيره الأمريكي مايك بومبيو، التضامن في مواجهة جائحة كورونا وتبعاتها الاقتصادية.واستعرضا خلال الاتصال، آفاق تطوير العلاقات بين البلدين في جميع المجالات، والتطورات الإقليمية، مؤكدين التعاون والتنسيق في جهود مكافحة الإرهاب الذي يشكل خطراً مشتركاً.// انتهى//22:36ت م0152