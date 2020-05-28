الرياض 05 شوال 1441 هـ الموافق 28 مايو 2020 م واسأغلقت أمانة منطقة الرياض اليوم 21 منشأة لمخالفتها الإجراءات الاحترازية المقررة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، وطبقت على المخالفين لائحة الجزاءات والغرامات التي حددتها الأنظمة.وكثفت الأمانة من الجهود الرقابية مع دخول قرار رفع الحظر الجزئي حيز التنفيذ، والذي يمتد من الساعة 6 صباحًا وحتى 3 عصرًا، حيث نفذت اليوم 347 جولة رقابية، وزارت 604 منشآت، صادرت خلالها 1,720 كيلو من المواد غير الصالحة، وضبطت 138 بائعًا جائلاً غير نظامي.ويعمل مراقبو الأمانة منذ بداية جائحة كورونا على التحقق من التزام المنشآت بالتعليمات الصادرة عن الجهات المختصة، ومنها التقيد بالأوقات المحددة، وتنظيم دخول الزبائن وخروجهم، وتفادي الازحامات من خلال إيقاف استقبال الطلبات، واستمرار غلق المحلات غير المشمولة بقرارات السماح بمزاولة النشاط.وأكدت أمانة منطقة الرياض أن سلامة المجتمع أولوية قصوى، ولن تتوانى في اتخاذ قرار الإغلاق الاحترازي للمنشآت غير المتقيدة بالتعليمات، مشددة في الوقت ذاته على أهمية تكامل الجهود، وتعاون جميع المنشآت التجارية باتباعها الإجراءات الوقائية حفاظًا على صحة الجميع.// انتهى //22:55ت م0154