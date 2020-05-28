الرياض 05 شوال 1441 هـ الموافق 28 مايو 2020 م واسينطلق في الثاني والثالث من يونيو المقبل المؤتمر الدولي الثالث للثقافة الرياضية من القاهرة عبر دائرة اتصال أعدت له تحت عنوان (تعديل المسار من أجل رياضة آمنة) برعاية معالي وزير الرياضة المصري ورئيس المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب الدكتور أشرف صبحي.ويأتي هذا المؤتمر ليفند الخطوات الضرورية لعودة النشاطات الرياضية خلال جائحة فيروس كورونا المستجد، وسيشارك فيه من المملكة وكيل وزارة الرياضة رئيس الاتحاد السعودي للإعلام الرياضي الأمين العام للاتحاد العربي لكرة القدم الدكتور رجاء الله السلمي في جلسة بعنوان (أثر الجائحة على قوانين بعض الألعاب ) بصحبة رئيس اتحاد الكونفدرالية الإفريقية اللواء أحمد ناصر، والبطلة الأولمبية المغربية نزهة بدوان.كما سيشارك من المملكة النائب الأول لرئيس الاتحاد العربي للثقافة الرياضية رئيس لجنة الشباب بالاتحاد الخليجي للإعلام الرياضي فواز الشريف في جلسة بعنوان " دور الإعلام الرياضي في دعم عودة النشاط الرياضي" بصحبة رئيس الاتحاد الدولي للصحافة الرياضية الإيطالي جياني ميرلو ورئيس الاتحاد اللبناني للثقافة الرياضية حسن شرارة ورئيس رابطة الصحفيين المغربيين عبداللطيف المتوكل.وسيشهد المؤتمر الذي يقام بتنظيم الاتحاد المصري للثقافة الرياضية مشاركة الاتحاد العربي والاتحاد الدولي الإفريقي للثقافة الرياضية وسيكون مؤتمراً افتراضياً عبر دوائر اتصالية تبثه بشكل مباشر .وأكد فواز الشريف أهمية دور الإعلام التحفيزي والتوعوي، مشيراً إلى أن تجربة السعودية في مواجهة كوفيد19 تجربة رائدة سيتم نقلها للعالم عبر هذا المؤتمر الذي يحظى بمتابعة واسعة عبر العديد من الجهات المهمة نحو التوصيات التي سيتم الإعلان عنها.وقال: "نجحت حكومة خادم الحرمين الشريفين وبإشراف مباشر من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان - حفظهما الله - في إقرار خطوات جادة وحازمة لمواجهة هذه الجائحة"وأفاد الشريف أن صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل في ورش عمل على مدار الساعة لمتابعة الخطوات الأنجع نحو عودة النشاطات الرياضية في المملكة وفق الإجراءات والمعايير الأكثر دقة من أجل عودة تدريجية مثالية"، مبيناً أن التجربة السعودية ستكون ورقته التي سيقدمها خلال المؤتمر .// انتهى //22:56ت م0156