عرعر 05 شوال 1441 هـ الموافق 28 مايو 2020 م واسأكمل فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في منطقة الحدود الشمالية تجهيز أكثر من 600 جامع ومسجد في المنطقة من خلال عمل فرق الصيانة المستمرة وأعمال التعقيم، بالإضافة إلى الإجراءات التباعدية بين المصليين تزامناً مع افتتاح المساجد يوم الأحد القادم .عدسة وكالة الأنباء السعودية " واس" رصدت جاهزية الجوامع والمساجد والجهود المبذلوه حفاظاً على سلامة وراحة المصلين .وأوضح مدير عام فرع الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في المنطقة الشيخ مطارد بن دخيل العنزي، أنه تم التأكد من اكتمال جاهزية الجوامع والمساجد في المنطقة للمصلين، مبينًا أنه بلغ عددها في مدينة عرعر والهجر التابعة لها 258 جامعًا ومسجدًا وفي محافظة رفحاء والهجر والقرى التابعة لها 245 جامعاً ومسجداً، بينما بلغت عدد المساجد والجوامع في محافظة العويقيلة والهجر التابعة لها 70 جامعاً ومسجداً.// انتهى //22:56ت م0157