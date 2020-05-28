تبوك 05 شوال 1441 هـ الموافق 28 مايو 2020 م واسبدأت أمانة منطقة تبوك اليوم في أعمال تنظيف وتطهير الساحات المحيطة بالمساجد، وذلك ضمن أعمالها اليومية لتعقيم الساحات والأرصفة والشوارع ومداخل الأسواق التجارية، لتأمين سلامة وصحة المواطنين والمقيمين .وأوضحت الأمانة أن العمل يسير وفق خطة زمنية محددة سيتم الانتهاء منها بعد غد السبت المقبل لتظهر بيوت الله في أبهى حلة لاستقبال المصلين، وتشمل الأعمال غسل وتطهير ساحات ومداخل المساجد والمواقع المحيطة بها بمعقمات حسب المواصفات القياسية المعتمدة حفاظًا على الصحة العامة، وتنظيف الحدائق المحيطة بالجوامع، لافتةً الانتباه إلى أن تلك الجهود جاءت حرصاً منها على سلامة المصلين .وأشارت الأمانة إلى أنها وضعت حزمة من الخطط الزمنية تتضمن إعادة تهيئة الحدائق والمنتزهات وتكثيف الرقابة الصحية وأعمال التوعية لجميع المنشآت، مؤكدة أنها وفرت جميع الطاقات والإمكانات إضافة إلى جاهزية جميع فرق العمل التابعة للأمانة واستعدادها للعمل على مدار الساعة في ظل البدء التدريجي لعودة الحياة إلى طبيعتها بالمنطقة .كما تواصل الفرق الرقابية بالأمانة جهودها المستمرة كخط دفاع أول للحد من تفشي فيروس كورونا من حيث سلامة الأغذية ونظافة المواقع العامة ، للتأكد من تطبيق الاحترازات وتوفر الاشتراطات الصحية في المنشآت الغذائية والمراكز التجارية، ومتابعة مدى تطبيق خطط الرقابة الموجهة، والالتزام بالإجراءات الوقائية اللازمة ، حيث وجهت بتكثيف أعمال رقابة الفرق الميدانية في الأمانة وبلدياتها المرتبطة، وضرورة تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لحماية المواطنين والمقيمين.//انتهى //23:10ت م0158