الأمم المتحدة 05 شوال 1441 هـ الموافق 28 مايو 2020 م واسأعلن فريق التحقيق التابع للأمم المتحدة المعني بتعزيز المساءلة عن الجرائم التي ارتكبها تنظيم داعش الإرهابي في العراق (يونيتاد)، أنه حقق تقدما في جهود مساءلة تنظيم داعش تتمثل في الحصول على أدلة جديدة.وأفاد فريق التحقيق في بيان أصدره اليوم أن من ضمن الأدلة الجديدة بيانات هواتف محمولة وأجهزة تخزين ضخمة صادرتها السلطات العراقية من تنظيم داعش، بالإضافة إلى المقابلات مع معتقلي التنظيم، وسجلات بيانات مكالمات هاتفية ذات صلة بالتحقيقات التي يقوم بها الفريق.// انتهى //23:30ت م0159