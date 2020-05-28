تونس 05 شوال 1441 هـ الموافق 28 مايو 2020 م واسبحثت مساعدة وزير الخارجية التونسي سلمى النيفر خلال اتصال هاتفي مع نائب وزير الخارجية الأمريكي للشؤون السياسية دافيد هايل علاقات التعاون الثنائية وسبل تعزيز الشراكة الإستراتيجية في مختلف المجالات بين البلدين.وأفاد بيان لوزارة الخارجة التونسية اليوم أن المحادثات تطرقت أيضًا إلى الجهود المتخذة في البلدين لاحتواء جائحة كورونا العالمية والحد من تداعياتها.// انتهى //23:42ت م0161