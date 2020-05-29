طرابلس 05 شوال 1441 هـ الموافق 28 مايو 2020 م واسأعلن المركز الليبي لمكافحة الأمراض عن تسجيل 6 إصابات جديدة بفيروس كورونا اليوم.وأوضح المركز في بيان ” أنه تسلم نتائج تحاليل 115 عينة، منهم 97 عينة من المختبر المرجعي لصحة المجتمع بطرابلس، و 18 عينة من مختبر فرع المركز بمدينة سبها".وأفاد بأن نتائج تحليل العينات أكدت خلو 109 عينات من الفيروس، وتسجيل 6 إصابات جديدة لمخالطين في مدينة سبها.// انتهى //00:37ت م0164