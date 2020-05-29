عام / ليبيا تسجل 6 إصابات جديدة بفيروس كورونا
الجمعة 1441/10/6 هـ الموافق 2020/05/29 م واس
طرابلس 05 شوال 1441 هـ الموافق 28 مايو 2020 م واس
أعلن المركز الليبي لمكافحة الأمراض عن تسجيل 6 إصابات جديدة بفيروس كورونا اليوم.
وأوضح المركز في بيان ” أنه تسلم نتائج تحاليل 115 عينة، منهم 97 عينة من المختبر المرجعي لصحة المجتمع بطرابلس، و 18 عينة من مختبر فرع المركز بمدينة سبها".
وأفاد بأن نتائج تحليل العينات أكدت خلو 109 عينات من الفيروس، وتسجيل 6 إصابات جديدة لمخالطين في مدينة سبها.
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