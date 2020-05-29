تونس 05 شوال 1441 هـ الموافق 28 مايو 2020 م واسعقدت في العاصمة التونسية اليوم عن بعد، أعمال الدورة 16 للجنة المتابعة والتفكير التونسية - الألمانية.وتناولت هذه الدورة موضوع "الشراكة الألمانية التونسية للإصلاح"، إذ أبدى الجانبان عزمهما على المضي قدما في تنفيذ التدابير والإصلاحات المتفق عليها في خطة العمل السابقة والمبنية، على أساس أهداف الحكومة التونسية لإصلاح القطاع المصرفي والمالي.وتطرقت إلى القطاعات المشمولة بالتعاون بين البلدين، على غرار التنمية الاقتصادية المستدامة واللامركزية وحماية المحيط والثروات الطبيعية، إضافة إلى القطاعات التي تشملها الشراكة الألمانية التونسية للإصلاح لاسيما خطة تطوير الإدارة التونسية.وتعد ألمانيا ثالث أكبر شريك تجاري ومستثمر أجنبي في تونس. وتعمل حاليًا حوالي 260 شركة ألمانية في تونس، معظمها موجّهة نحو التصدير، تشغّل حوالي 60 ألف عامل تونسي وتستثمر بمبلغ يقدّر بأكثر من 350 مليون يورو.// انتهى //01:13ت م0165