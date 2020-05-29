نواكشوط 05 شوال 1441 هـ الموافق 28 مايو 2020 م واسأعلن مدير الصحة العمومية الموريتاني سيدي ولد الزحاف اليوم عن تسجيل 54 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في البلاد.وأكد مدير الصحة العمومية أن اكتشاف الإصابات الجديدة، تم إثر إجراء 287 تحليلاً مخبريًا ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات المؤكدة حتى الآن إلى 346 حالة، منها 15 حالة تعاف.وأضاف أنه تم تسجيل اليوم ثلاث وفيات جدد ليرتفع العدد الإجمالي للمتوفين إلى 19 وفاة.// انتهى //02:34ت م0169