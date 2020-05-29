دودوما 05 شوال 1441 هـ الموافق 28 مايو 2020 م واسهنأت مجموعة دول شرق أفريقيا الحكومة والشعب البورنديين على تنظيم انتخابات سلمية الأسبوع الماضي، والتي أعلن إثرها عن فوز القائد العسكري المتقاعد إيفاريست ندايشيمي مرشح الحزب الحاكم.وحثت دول مجموعة شرق أفريقيا في بيان صحفي أصدرته أمانته العامة التي تتخذ من تنزانيا مقرًا لها جميع الأطراف في بورندي على التحلي بالصبر، ودعم السلام السائد حاليًا في البلاد، ضمن روح الدستور الصادر سنة 2018 .ودعت البورنديين، بمختلف مشاربهم، للحفاظ على مناخ السلام والتسامح الذي ساد حتى الآن هذه العملية الانتخابية، مؤكدة أن الاستكمال الناجح للعملية الانتخابية ليس نصرًا كبيرًا للشعب البورندي فحسب، وإنما لإقليم مجموعة شرق أفريقيا بمجمله.وعبرت مجموعة التكتل الأفريقي عن استعدادها للعمل مع الحكومة الجديدة نحو آفاق جديدة من الرقي الاقتصادي والسياسي.// انتهى //03:02ت م0171