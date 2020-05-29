جيبوتي 05 شوال 1441 هـ الموافق 28 مايو 2020 م واسأطلقت وزارة الصحة الجيبوتية اليوم عملية فحص شامل لجميع موظفي الحكومة في سياق حملة واسعة النطاق لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في البلاد.وتشهد جيبوتي عمليات مكثفة للكشف عن "كوفيد-19 في أوساط السكان، ووضع برنامج مسح واسع لرصد انتشار الفيروس بالعاصمة، حيث قامت الأطقم الطبية بإجراء الفحوصات المنزلية لعينات من السكان.وأفاد المختصون في جيبوتي أن من شأن ذلك أن يساعد على تقييم تدابير الحجر المنزلي الذي فرضته الحكومة إلى غاية 17 مايو الجاري ، قبل أن تقرر رفع العزل الإلزامي بشكل تدريجي.وسجلت جيبوتي إلى اليوم 2914 حالة إصابة مؤكدة ، و1241 حالة شفاء ، و20 حالة وفاة.//انتهى //03:16ت م0172