نيويورك 05 شوال 1441 هـ الموافق 28 مايو 2020 م واسأنهت الأسهم الأمريكية جلسة تعاملاتها اليوم على تراجع في مؤشراتها بعد أن حققت مكاسب كبيرة في بداية الجلسة.وانخفض مؤشر (داو جونز الصناعي) 147 نقطة أو 6ر0 % إلى 25400 نقطة لتكون الخسارة الأولى له في ثلاثة أيام، في حين تراجع مؤشر (ستاندرد اند بورس) بنسبة 2ر0 % إلى 3029 نقطة، كما خسر مؤشر (ناسداك) التكنولوجي 5ر0 % مسجلا 9368 نقطة.وكانت مؤشرات الأسهم الأمريكية الثلاثة الرئيسية قد ارتفعت هذا الأسبوع بنسبة تزيد على 1 %.// انتهى //03:38ت م0175