اقتصادي / الأسهم الأمريكية تنهي جلسة تعاملاتها على تراجع
الجمعة 1441/10/6 هـ الموافق 2020/05/29 م واس
نيويورك 05 شوال 1441 هـ الموافق 28 مايو 2020 م واس
أنهت الأسهم الأمريكية جلسة تعاملاتها اليوم على تراجع في مؤشراتها بعد أن حققت مكاسب كبيرة في بداية الجلسة.
وانخفض مؤشر (داو جونز الصناعي) 147 نقطة أو 6ر0 % إلى 25400 نقطة لتكون الخسارة الأولى له في ثلاثة أيام، في حين تراجع مؤشر (ستاندرد اند بورس) بنسبة 2ر0 % إلى 3029 نقطة، كما خسر مؤشر (ناسداك) التكنولوجي 5ر0 % مسجلا 9368 نقطة.
وكانت مؤشرات الأسهم الأمريكية الثلاثة الرئيسية قد ارتفعت هذا الأسبوع بنسبة تزيد على 1 %.
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