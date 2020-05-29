الرياض 06 شوال 1441 هـ الموافق 29 مايو 2020 م واسأبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم:تطبيق كلمة خادم الحرمين لتخطي الأزمة بسلامآل الشيخ: بيوت الله محل عناية ولاة الأمر ونرحب بالمبادرات التطوعيةوضع اللمسات النهائية لفتح 90 ألف مسجد وجامع في المملكةاعتماد الإجراءات الاحترازية في قطاعات تجارة الجملة والتجزئة والمقاولات والصناعاتالصحة: تسجيل 1644 إصابة جديدة و3531 حالة تعافٍالسديس يشدد على استمرار العمل بالإجراءات الاحترازية في الحرمينأمانة المدينة تدشن هويتها البصرية الجديدةالشورى: توصيات لتنمية المحتوى المحلي للترفيه والتنسيق لتطبيق لائحة المحافظة على الذوق العامالتصويت على إلزام قطاعات الترفيه بنسب وظيفية أعلى للمواطنين.. الثلاثاءانسيابية الحركة ووعي مجتمعي خلال ساعات السماح بالتجوّلعودة الحياة لطبيعتها وسط إجراءات احترازية ووقائيةبلغاريا تراهن على لقاح ضد السل لمكافحة كوروناالعثور على مسجل قمرة قيادة الطائرة الباكستانية المنكوبةمراكز مكافحة الأمراض: إفريقيا تشهد انتقالاً متزايداً للفيروسمخاوف دولية من موجة انتشار جديدة لـ«كوفيد - 19»المعتقلون في سجون الحوثي عرضة للإصابة بكورونانتنياهو يكشف عن خطته لتطبيق سيادة الاحتلال على الأراضي الفلسطينية// يتبع //06:00ت م0003