عام / الصحف السعودية
الجمعة 1441/10/6 هـ الموافق 2020/05/29 م واس
الرياض 06 شوال 1441 هـ الموافق 29 مايو 2020 م واس
أبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم:
تطبيق كلمة خادم الحرمين لتخطي الأزمة بسلام
آل الشيخ: بيوت الله محل عناية ولاة الأمر ونرحب بالمبادرات التطوعية
وضع اللمسات النهائية لفتح 90 ألف مسجد وجامع في المملكة
اعتماد الإجراءات الاحترازية في قطاعات تجارة الجملة والتجزئة والمقاولات والصناعات
الصحة: تسجيل 1644 إصابة جديدة و3531 حالة تعافٍ
السديس يشدد على استمرار العمل بالإجراءات الاحترازية في الحرمين
أمانة المدينة تدشن هويتها البصرية الجديدة
الشورى: توصيات لتنمية المحتوى المحلي للترفيه والتنسيق لتطبيق لائحة المحافظة على الذوق العام
التصويت على إلزام قطاعات الترفيه بنسب وظيفية أعلى للمواطنين.. الثلاثاء
انسيابية الحركة ووعي مجتمعي خلال ساعات السماح بالتجوّل
عودة الحياة لطبيعتها وسط إجراءات احترازية ووقائية
بلغاريا تراهن على لقاح ضد السل لمكافحة كورونا
العثور على مسجل قمرة قيادة الطائرة الباكستانية المنكوبة
مراكز مكافحة الأمراض: إفريقيا تشهد انتقالاً متزايداً للفيروس
مخاوف دولية من موجة انتشار جديدة لـ«كوفيد - 19»
المعتقلون في سجون الحوثي عرضة للإصابة بكورونا
نتنياهو يكشف عن خطته لتطبيق سيادة الاحتلال على الأراضي الفلسطينية
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