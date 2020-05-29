المدينة المنورة 06 شوال 1441 هـ الموافق 29 مايو 2020 م واستكثف أمانة المدينة المنورة والبلديات التابعة مع بدء مزاولة الأنشطة التجارية للعمل، تكثيف جولاتها الميدانية الرقابية على المراكز التجارية والمنشآت الغذائية، خلال فترة رفع منع التجول الجزئي حيث تم إغلاق 5 منشآت تجارية وتغريم 43 منشأة مخالفة.وأكدت الأمانة على استمرار متابعتها للأسواق والمتاجر، من خلال فرقها الرقابية الميدانية للتحقق من الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية، إلى جانب التحقق من سلامة الأغذية والمشروبات المقدمة للزبائن.وأهابت أمانة المنطقة بعموم المواطنين والمقيمين الاتصال بمركز الطوارئ الموحد على الرقم "940" أو عبر تطبيق "بلدي 940" المتوفر في متاجر الأجهزة الذكية في حال وجود ملاحظة أو مخالفة بلدية للتعامل معها وفق الأنظمة والتعليمات.// انتهى //06:09ت م0009