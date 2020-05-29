اقتصادي / تراجع مؤشرات الأسهم اليابانية في جلسة التعاملات الصباحية
الجمعة 1441/10/6 هـ الموافق 2020/05/29 م واس
طوكيو 06 شوال 1441 هـ الموافق 29 مايو 2020 م واس
تراجعت الأسهم اليابانية في جلسة التعاملات الصباحية ببورصة طوكيو للأوراق المالية اليوم الجمعة.
وخسر مؤشر نيكي القياسي المؤلف من 225 سهما 32ر64 نقطة، أو29 ر0% ، ليصل إلى 99ر21851 نقطة في التعاملات الصباحية عند الساعة 1130 صباحا بالتوقيت المحلي (0230 بتوقيت جرينتش).
كما هبط مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 16ر 6 نقطة، أو39ر0% ، ليصل إلى 18ر1571 نقطة.
// انتهى //
07:20ت م
0011