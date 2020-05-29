ليما 06 شوال 1441 هـ الموافق 29 مايو 2020 م واستخطت البيرو، الخميس، عتبة 4000 وفاة بفيروس كورونا المستجد، وذلك بعد تسجيل 116 وفاة جديدة خلال الساعات ال 24 الماضية، وفق ما أعلنت وزارة الصحة.وبلغت حصيلة الوفيات بفيروس كورونا 4099 حالة والإصابات 141779 بعد إحصاء 5874 إصابة إضافية.وأضافت الوزارة أن 8395 مصابا بالفيروس يرقدون بالمستشفى من ضمنهم 943 شخصا بوحدات العناية المركزة.وعلى الرغم من ارتفاع حصيلة الإصابات، أشارت وزارة الصحة إلى تسجيل 3363 حالة تعاف جديدة ما رفع إجمالي المصابين الذين تماثلوا للشفاء إلى 59442 شخصا.// انتهى //07:46ت م0013