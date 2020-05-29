القاهرة 06 شوال 1441 هـ الموافق 29 مايو 2020 م واسركزت الصحف المصرية الصادرة اليوم، على تأكيد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن مواجهة فيروس كورونا تتطلب من الجميع استمرار التكاتف والتضامن لعبور هذه المحنة بسلام والمحافظة على ما تحقق من إنجازات في جميع المجالات، وتحذيره من محاولات أعداء بلاده من المتربصين للتشكيك فيما تقوم الدولة به من انجازات.ونشرت تشديد رئيس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي، على دعم الحكومة الكامل جهود الأطقم الطبية في مواجهة فيروس كورونا والحرص الدائم على حمايتهم من الإصابة والعمل على توفير كل ما يلزم لذلك.وأبرزت إعلان وزارة الصحة والسكان المصرية تسجيل 1127 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي المصابين إلى 20793 حالة من ضمنهم 5359 حالة تم شفاؤها و845 حالة وفاة.ولفتت الانتباه إلى تأكيد رئيس البرلمان الليبي عقيلة صالح، أن البرلمان يسعى مع المجتمع الدولي والمنظمات الدولية لسحب الاعتراف بحكومة الوفاق التي يرأسها فايز السراج، ومطالبته المجتمع الدولي بضرورة رفع الحظر عن تسليح الجيش الوطني الليبي.وأفادت صحف القاهرة أن قوات الاحتلال الإسرائيلية منعت استكمال أعمال الترميم والصيانة في الحرم الإبراهيمي ومصادرتها قطعة أرض في حي وادي الربابة في بلدة سلوان تعود لفلسطينيين بهدف تحويلها إلى مقبرة لليهود.// انتهى //09:39ت م0014