نجران 06 شوال 1441 هـ الموافق 29 مايو 2020 م واسنبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة ممثلة في الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات في تقريرٍ لها اليوم, من نشاط للرياح السطحية وأتربة مثارة تؤدي إلى شبه انعدام الرؤية على منطقة نجران.وأوضحت الهيئة أن الحالة تشمل مدينة نجران، ومحافظات حبونا، ويدمة ، وشرورة ،وثار ، وخباش ، وبدرالجنوب ، وتستمر حتى الساعة الـ9مساءً - بمشيئة الله -.ودعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة نجران من جانبها الجميع إلى اتّباع الإرشادات والتعليمات اللازمة في مثل هذه الحالات خاصة مرضى الربو ، وقائدي المركبات على الطرق السريعة.//انتهى//10:02ت م0018