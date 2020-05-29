إسلام آباد 06 شوال 1441 هـ الموافق 29 مايو 2020 م واسأبرزت الصحف الباكستانية الصادرة اليوم قلق السلطات الباكستانية إزاء خروج الإصابات بفيروس كورونا عن السيطرة نظراً للارتفاع القياسي الذي شهدته البلاد خلال الأيام الأخيرة بعد تخفيف إجراءات الحظر والإغلاق العام.وسلطت الضوء على دراسة الحكومة الباكستانية لعدد من الخيارات لإعادة تطبيق الإغلاق للسيطرة على انتشار فيروس كورونا مع ضمان استمرار النشاط الاقتصادي في البلاد.واهتمت بدعوة باكستان للدول المتقدمة إلى مساعدة نظيراتها النامية لمعالجة الأزمة الاقتصادية المصاحبة لجائحة فيروس كورونا.وأشارت إلى نجاح السلطات الباكستانية في العثور على مسجل صوت قمرة القيادة لطائرة الركاب التي تحطمت يوم الجمعة الماضية بالقرب من مطار كراتشي الدولي.وأشارت إلى قلق السلطات الباكستانية إزاء التحديات التي تواجهها في مجال الأمن الغذائي بسبب غزو الجراد الصحراوي للمحاصيل الزراعية وإمكانية تعرض المناطق الزراعية لموجة جديدة من الفيضانات.أفغانياً أخبرت عن مقتل سبعة من عناصر قوات الأمن الأفغانية في هجوم نسب إلى حركة "طالبان" في ولاية بروان المحاذية للعاصمة كابل.وتابعت تطورات التوتر الحدودي بين الصين والهند في منطقة لداخ المتنازع عليها بين البلدين.// انتهى //10:45ت م0024