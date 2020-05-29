رام الله 06 شوال 1441 هـ الموافق 29 مايو 2020 م واسأكد وزير خارجية قبرص ونيكوس كريستودليدس رفض بلاده لقرارات حكومة الاحتلال الإسرائيلية ومخططها لإجراء الضم في الأغوار الفلسطينية وأراضي الضفة الغربية، وأن موقف بلاده واضح وثابت تجاه القضية الفلسطينية، وأي حل سلمي يجب أن يكون مبني بالأساس على نظام دولي يحكمه القانون الدولي، وينهي الاحتلال، ويفضي إلى إقامة دولتين على حدود 1967.جاء ذلك خلال مباحثات أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير صائب عريقات، اليوم ، مع الوزير كريستودليدس، حيث اطلعه على آخر التطورات والمستجدات في المنطقة والأراضي الفلسطينية.// انتهى //11:35ت م0030