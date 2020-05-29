برازافيل 06 شوال 1441 هـ الموافق 29 مايو 2020 م واسأعلن المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية في أفريقيا، أن القارة تشهد تزايداً في عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد.وأفادت المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لأفريقيا، ماتشيديسو مويتي, - في تصريحات صحفية اليوم - أن وصول عدد حالات الإصابة بكورونا المستجد في القارة إلى ألف استغرق 36 يومًا، ثم 62 يوماً للوصول إلى 100 ألف، مضيفة أن عدد الحالات تضاعف بنسب مختلفة في العديد من دول القارة.وشددت على أن عدد الحالات في القارة الأفريقية لا يزال منخفضاً مقارنة بالعديد من المناطق الأخرى حول العالم.// انتهى //11:56ت م0034