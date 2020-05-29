كابل 06 شوال 1441 هـ الموافق 29 مايو 2020 م واسقتل 14 فرداً على الأقل من الجيش الأفغاني وأصيب ثلاثة آخرون في هجوم جديد شنته حركة طالبان بإقليم باكتيا، طبقا لما ذكرته وزارة الدفاع الأفغانية اليوم.وأوضح المتحدث باسم مجلس الأمن الوطني الأفغاني، جاويد فيصل في تصريح له اليوم أن الانفراجة التي بدأت خلال عيد الفطر مستمرة ، مضيفاً ان وقف إطلاق النار هو تعهد عملياتي معقد، يتطلب تنسيقا كبيرا ومستمرا لتفادي حوادث.ورفضت حركة طالبان المسلحة على الجانب الآخر تمديد وقف إطلاق نار الذي استمر ثلاثة أيام وانتهى يوم الثلاثاء الماضي.// انتهى //12:24ت م0038