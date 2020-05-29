الرياض 06 شوال 1441 هـ الموافق 29 مايو 2020 م واساعتمد معالي الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند، خطة عودة منسوبي الرئاسة العامة وفروعها لمباشرة أعمالهم في المقرات حسب التعليمات الصادرة بهذا الشأن ، وقد عمدت الرئاسة إلى تهيئة بيئة العمل واتخذت عدداً من التدابير الوقائية والإجراءات الاحترازية، وحددت عدداً من الضوابط لحضور العاملين في المكاتب والمواقع، كما عملت على توفير أدوات السلامة والتعقيم المستمر للمكاتب والأدوات والسيارات.كما قسمت الإدارة العامة للموارد البشرية الوظائف إلى فئات ثلاث تمشياً مع طبيعتها وتقليلاً لمخاطر تكاثف العاملين، حيث سيعمل بعض الموظفين عن بعد وبعضهم من خلال الحضور الميداني، وبعضهم من خلال المكاتب.كما اشتملت الخطة على تطبيق آلية الدوام المرن للوظائف الميدانية والإدارية لتوزيع حضور الموظفين على فترات أطول خلال اليوم تقليلاً لكثافة الحضور مع التدرج في عودة الموظفين خلال شهر شوال حسب خطة وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.وأكدت الخطة أن عقد الاجتماعات وورش العمل والتدريب سيتم تفعيلها من خلال القنوات الإلكترونية المخصصة لها خلال هذه الفترة، ومنها بوابة الرئاسة العامة، وتطبيق (رئاسة الهيئة) الالكتروني ومركز الاتصال الموحَّد (1909).كما علقت الخطة حضور من يعانون من أمراض نقص المناعة والأمراض المزمنة والأمراض التنفسية والأورام والأمراض القلبية المزمنة.وكانت الرئاسة قد حولت جميع أعمالها للعمل عن بعد نهاية شهر رجب استجابة للتوجيه الصادر بهذا الشأن ضمن إجراءات مواجهة فيروس كورونا وقدمت جميع خدماتها من خلال منظومتها التقنية.// انتهى //12:35ت م0039