بيروت 6 شوال 1441 هـ الموافق 29 مايو 2020 م واسعاود الطيران التجسسي الإسرائيلي انتهاكه للأجواء اللبنانية من خلال الطلعات اليومية المكثفة التي ينفذها فوق المدن والقرى اللبنانية خارقا بشكل متعمد قرار مجلس الأمن رقم 1701.وأفاد بيان للجيش اللبناني اليوم أن طائرة استطلاع إسرائيلية خرقت الأجواء اللبنانية من فوق البحر غرب بلدة الناقورة الجنوبية، ونفذت طيرانا دائريا فوق مناطق الجنوب، ثم غادرت الأجواء من فوق بلدة رميش باتجاه الأراضي المحتلة.كما خرقت طائرة مماثلة الأجواء اللبنانية من فوق بلدة رميش الجنوبية، ونفذت طيرانا دائريا فوق مناطق الجنوب، ثم غادرت الأجواء من فوق بلدة كفرشوبا الجنوبية.وأشار البيان إلى أن طائرة تجسس إسرائيلية خرقت الأجواء اللبنانية من فوق بلدة الناقورة الجنوبية ونفذت طيرانا دائريا فوق مناطق الجنوب، ثمّ غادرت الأجواء من فوق بلدة رميش الجنوبية باتجاه الأراضي المحتلة.وخرقت طائرة مماثلة الأجواء اللبنانية من فوق بلدة عيترون الجنوبية، ونفذت طيرانا دائريا فوق مناطق الجنوب، ثم غادرت الأجواء من فوق بلدة يارون الجنوبية باتجاه الأراضي المحتلة.// انتهى //12:55ت م0040