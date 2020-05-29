الدرب 06 شوال 1441 هـ الموافق 29 مايو 2020 م واسنفّذت أمانة منطقة جازان ممثلة ببلدية محافظة الدرب 5181 جولة تفتيشية ورقابية خلال شهر رمضان الماضي شملت عددًا من المنشآت الغذائية والمراكز التجارية والمسلخ وسوق السمك والخضروات ، وذلك ضمن الحملة الرقابة التي أطلقتها وزارة الشؤون البلدية والقروية للتأكد من سلامة المواد الغذائية.وأوضح رئيس البلدية المهندس محمد محسن خرمي أن تلك الجولات تأتي ضمن الجهود والمتابعة الدائمة والجولات الرقابية التي تقوم بها الأمانة ممثلة ببلدية الدرب لكل ما يقدم للمستهلك من خلال التأكد من سلامة المواد الغذائية ومدى صلاحيتها للاستهلاك ومتابعة آلية تخزينها وتقديمها بشكل صحي يقلل من الأضرار الناتجة عن تناول بعض المنتجات ، مشيراً إلى أنه جرى تطبيق الغرامة اللازمة بحق المخالفات المضبوطة بموجب لائحة المخالفات المعتمدة فور ضبط المخالفة.وبين أنه جرى ومن خلال تلك الجولات رصد 7143 مخالفة وإغلاق 119 محلات تجارية ومصادرة 6267 كيلو جراماً من الأسماك والخضار ورقائق السمبوسة منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر ، فيما جرى خلال نفس الفترة إصدار 74 شهادة صحية عبر الأنظمة الإلكترونية عن بعد، ورفع 3243 طناً المخلفات والنفايات، وتطهير وتعقيم 848 موقعاً بالمحافظة والمراكز والقرى التابعة لها.وأهاب رئيس بلدية الدرب بجميع المواطنين والمقيمين بالتعاون مع الإدارات الخدمية في جهاز البلدية، والإبلاغ عن أي مخالفات صحية أو نظامية من خلال الاتصال على رقم الطوارئ 940 على مدار الساعة.// انتهى //14:23ت م0048