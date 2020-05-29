الدرب 06 شوال 1441 هـ الموافق 29 مايو 2020 م واستبذل القطاعات الأمنية في محافظة الدرب جهوداً كبيرة لتطبيق أمر منع التجول الكلي الذي اتخذته المملكة كأحد الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد وحرصاً على صحة المواطن والمقيم.ورصدت وكالة الأنباء السعودية "واس" خلال جولتها الميدانية اليوم، جهود رجال الأمن في الشوارع العامة والميادين والأحياء ومداخل المحافظة ومركز الشقيق ومخارجها, كما ظهرت الشوارع والأحياء خالية من السيارات والمارة، ما يمثل التزامًا تامًا من قبل المواطنين والمقيمين بأمر منع التجول الكلي.// انتهى //14:24ت م0049