القطيف 06 شوال 1441 هـ الموافق 29 مايو 2020 م واسنفَّذت أمانة المنطقة الشرقية 864 جولة تفتيشية خلال شهر رمضان المبارك بمحافظة القطيف جرى خلالها زيارة 5066 منشأة، وإغلاق 409 محلات مخالفة للاشتراطات البلدية، وأتلفت 45440 كيلو جراماً من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي وتسجيل 895 إنذاراً، وفرض غرامات مالية على تلك المخالفات.وأوضحت الأمانة أن المخالفات المرصودة تمثلت في انتهاء الشهادات الصحية، وعدم وجود ترخيص، وتدني مستوى النظافة العامة، ومخالفة اشتراطات تداول وتجهيز المواد، وعدم تغطية براميل النفايات بالمنشآت الصحية، وعدم التقيد بالاشتراطات المتعلقة بالزي الرسمي، والتحضير المسبق للمواد سريعة التحضير، ووجود مواد مجهولة المصدر ، مشيرةً إلى أن تلك الجوالات تأتي بهدف التأكد من تطبيق جميع الاشتراطات الصحية والبلدية على المحلات التجارية والغذائية كافة والتشديد على سلامة المواد الغذائية المتداولة.وأوضحت الأمانة أن مراقبوها ضبطوا في شهر رمضان أربعة مسالخ مخالفة جرى خلالها إتلاف 39440 كيلو جراماً من اللحوم وأحشاء الحيوانات والأسماك والربيان والمواد الغذائية التي تظهر عليها علامات الفساد الأمر الذي يجعلها غير صالحة للاستهلاك الآدمي، إضافة الى مصادرة ١,١٦٥ لتراً من السوائل مجهولة المصدر ، كما جرى إتلاف 6000 كيلو جرام من المكسرات الفاسدة، و 1220 كيلو جراماً من التبغ والمواد الأولية مجهولة المصدر، وإتلاف ٨ أطنان من الكراتين الفارغة والأخشاب والأدوات المخالفة للاشتراطات الصحية، وإزالة البرادات المخالفة، وذلك ضمن حملاتها لنظافة أسواق الخضار والفاكهة، بينما تمت مصادرة ٣٤ عينة لتجربة العطور ضمن الرقابية على محلات العطور ومستحضرات التجميل والهايبر ماركت لإزالة عبوات و عينات التجربة احترازياً.وبينت الأمانة أنها نفذت أيضاً خلال شهر رمضان 105 زيارات مشتركة مع جهات حكومية أخرى نتج عنها تسجيل 5 مخالفات لمحلات لم تلتزم بالتدابير الصحية وتسجيل 37 مخالفة لمزاولة الأنشطة الغير مستثناة، وذلك لمزاولة العمل خلال فترة منع التجول, داعية المواطنين والمقيمين إلى التعاون معها في الإبلاغ عن الملاحظات والمخالفات من خلال مركز 940 الذكي.// انتهى //14:50ت م0053