الدمام 06 شوال 1441 هـ الموافق 29 مايو 2020 م واسأطلقت أمانة المنطقة الشرقية بالتعاون مع فرع وزارة الشؤون الإسلامية بالمنطقة الشرقية وفريق "إماطة" التطوعي, مبادرة "من أجل بيوت الله" التي تعنى بتعقيم وتطهير وتنظيف المساجد في مدن الحاضرة والمحافظات، التي تنفذها إدارة النظافة والبلديات التابعة للأمانة كافة.وأوضح المتحدث الرسمي لأمانة المنطقة الشرقية محمد الصفيان، أن المبادرة جاءت لتنظيف المساجد امتثالاً لما أقرّته الحكومة الرشيدة بإعادة استئناف الصلاة في المساجد وعودة الحياة الطبيعية لها، مُشيراً إلى أن المبادرة تتضمن تنظيف وتعقيم مداخل وبوابات وساحات المساجد والجوامع، وكنس وتعطير الموكيت وتوفير حاويات للكتب الدينية لكل مسجد.وبين أن الأمانة بدأت في تنفيذ خطة عمل متكاملة للمساجد منذ صدور قرار عودة المصلين، وذلك بتكثيف أعمال الإصحاح البيئي في الساحات والمواقف كافة، للجوامع والمساجد ، تمهيداً وتجهيزاً للصلاة فيها، مؤكداً حرص الأمانة على توظيف إمكانياتها لتجهيز بيوت الله للمصلين، مشيراً إلى أن الأمانة ستواصل خطتها وآلية استمرارها للحد من جائحة كورونا ، حيث جرى تشكيل فرق عمل لمتابعة ذلك، وإعداد خطة كاملة بصفة يومية لتوفير البيئة الآمنة والصحية للمواطنين والمقيمين في المواقع كافة.// انتهى //15:07ت م0055