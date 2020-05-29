بيروت 06 شوال 1441 هـ الموافق 29 مايو 2020 م واسأعلنت وزارة الصحة العامة في لبنان عن التثبّت مخبرياً من 4 إصابات جديدة بفيروس "كورونا" المستجد، 3 منها من المُقيمين المُخالطين لوافدين، و1 من اللبنانيين الوافدين من الخارج، مما رفع العدد التراكمي للإصابات إلى 1172 إصابة.وكشفت الوزارة في تقريرها اليوم المتعلق بمستجدات إصابات الفيروس في لبنان أنّه خلال الساعات الـ 24 الماضية، تمَّ إجراء فحوصات PCR الخاصة بالفيروس على 1292 شخصاً.وأشار التقرير إلى استقرار عدد الوفيات جرّاء الفيروس على 26 وفاة، فيما سُجّل ارتفاع في عدد حالات الشفاء المخبري إلى 705 حالات.// انتهى //15:35ت م0058