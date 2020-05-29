بيروت 06 شوّال 1441 هـ الموافق 29 مايو 2020 م واسأغلق مؤشّر بورصة بيروت لتداول الأسهم والأوراق المالية اليوم، على تحسّن بنسبة 0.01% أي ما يعادل 0.25 نقطة، ليغلق عند مستوى 575.37 نقطة.وبلغت كمية الأسهم المتداولة 92 ألفاً و411 سهماً، بقيمة 397 ألفاً و91 دولاراً أمريكياً، نفّذت خلال 37 صفقة.كما ارتفعت القيمة الرأس مالية للشركات المدرجة لتصل إلى 5 ملايين و979 ألف دولار، مقارنة مع 5 ملايين و977 ألفاً لجلسة التداول السابقة.// انتهى //15:38ت م0059