لندن 06 شوال 1441 هـ الموافق 29 مايو 2020 م واساهتمت الصحف البريطانية الصادرة اليوم بإعلان رئيس الوزراء بوريس جونسون تفاصيل المرحلة الثانية من خطة تخفيف حالة الإغلاق التام التي تشهدها البلاد منذ أكثر من عشرة أسابيع.وأوضحت أن الخطة تهدف إلى معاودة معظم المحلات التجارية نشاطها ابتداءً من يوم الاثنين القادم، كما سيتم فتح فصول الدراسة لرياض الأطفال والمرحلة الابتدائية في ذلك التاريخ، تليها بعض المدارس الثانوية بعد فترة أسبوعين.ونقلت على صعيد متصل الترحيب الشعبي الكبير بإعلان يوم 17 يونيو القادم موعداً لاستئناف مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز دون حضور الجمهور.وتناولت نبأ إغلاق السلطات في كوريا الجنوبية أكثر من 200 مدرسة بعد أيام قليلة من إعادة فتحها نتيجة لظهور 79 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، في زيادة هي الأكبر منذ أكثر من شهرين.ونقلت تقاير متنوعة عن استمرار التظاهرات وأعمال العنف في مدينة مينيابوليس الامريكية احتجاجاً على وفاة رجل أسود غير مسلح أثناء احتجازه من قبل الشرطة.// انتهى //15:42ت م0061