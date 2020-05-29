الرياض 06 شوال 1441 هـ الموافق 29 مايو 2020 م واسأطلقت جمعية الغد للشباب مبادرة لدعم المعزولين صحياً تفاعلاً مع توجهات الدولة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود, وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله-، وضمن الالتزام بالمسؤولية المجتمعية للجمعية وقيمها وثوابتها في مشاركة القطاعات والجهات كافة لخدمة المعزولين صحياً.وأوضحت صاحبة السمو الأميرة نوف بنت فيصل بن تركي رئيس مجلس إدارة الجمعية, أن جمعية الغد للشباب وبالشراكة والتعاون مع وزارتي السياحة والثقافة قدمت أكثر من ١٠،٠٠٠ هدية متنوعة في أكثر من ١٠ محاجر صحية بمدينة الرياض، حيث ركزت المبادرة على ثلاث محاور أساسية بدايةً حول محور أهمية قضاء وقت مفيد وممتع مع مراعاة مختلف المراحل العمرية، والمحور الثاني الدعم النفسي من خلال التسلية المفيدة واكتشاف المواهب الفكرية والفنية، والمحور الثالث بناء فرصة لإيجاد أفكار للتواصل مع العائدين المبتعثين لعمل مبادرات شبابية نوعية وجديدة تحقق أهداف ورؤية الجمعية.وأكدت سموها أن الجمعية حرصت على اختيار كتب رسومات خاصة للكبار، وكتب تلوين للصغار، وألعاب الذكاء والتركيب, حيث أن جميعها مستوحاه في تصميمها وتنفيذها من البيئة والثقافة السعودية الأصيلة، منوهة بدور وجهود حكومة خادم الحرمين الشريفين المتواصلة لمواجهة جائحة كورونا (كوفيد-19) التي تؤكد دائماً أن "الإنسان أولاً"، متمنية للجميع دوام الصحة والعافية.// انتهى //16:29ت م0063