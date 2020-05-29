المدينة المنورة 06 شوال 1441 هـ الموافق 29 مايو 2020 م واسأكملت المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة المدينة المنورة توعية أكثر من 60 ألف شخص خلال اليومين المنصرمة في الأسواق التجارية والمجمعات والطرقات والميادين التي تشهد ازدحاما بعد نهاية الحظر الكلي تحت شعار "نعود بحذر".وأوضح المتحدث الإعلامي بصحة المدينة المنورة مؤيد أبوعنق, أن فرق التوعية الصحية بصحة المدينة انتشرت منذ نهاية الحظر الكامل بواقع 12 فريقاً و24 مجموعة في الأسواق التجارية الكبرى بالمدينة والمطاعم والكافيهات والطرقات, مشيراً إلى أن فرق التوعية حرصت على تنفيذ التباعد بين الأشخاص في مداخل المجمعات التجارية والتنبيه على إدارات تلك المجمعات بتطبيق الاشتراطات الصحية والإجراءات الواقعية ومنها فحص المتسوقين بأجهزة الحرارة ووضع الكمامات والمعقمات اليدوية والقفازات الطبية في كل مدخل حتى يتمكن المتسوقين من قضاء احتياجاتهم بكل يسر وسهولة وبث النشرات الصوتية والمرئية في شاشات المجمعات.وبين أن الفرق رصدت التزام المتسوقين بنسبة كبيرة بتلك التعليمات مما سيؤثر إيجاباً على محاصرة الفيروس ومكافحته بالتعاون مع أفراد المجتمع الذين لهم الدور الأكبر بالتزامهم ومن حولهم بالإجراءات الوقائية حفاظا على صحتهم وسلامتهم, مهيبا بأهمية تجنب تجنب التجمعات والمصافحة مع الحرص على ارتداء الكمامة القماشية وتغطية الفم والأنف عند الكحة أو العطاس باستخدام المناديل أو المرفق وتجنب لمس الوجه والحفاظ على المسافة الآمنة بين الآخرين.// انتهى //16:31ت م0064