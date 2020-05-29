نجران 06 شوال 1441 هـ الموافق 29 مايو 2020 م واسنفذت أمانة منطقة نجران أمس، جولات رقابية مكثفة على المراكز التجارية والأسواق بمدينة نجران، وذلك بعد السماح للأنشطة التجارية بمزاولة عملها.وأوضح مدير إدارة الرقابة الشاملة بالأمانة فايز بن علي رجاء، أن الفرق الرقابية أغلقت محلات خالفت الإجراءات الوقائية والاحترازية التي تحد من انتشار فيروس كورونا، إلى جانب رصد عدد من المخالفات المتمثلة في عدم الالتزام بالزي الرسمي، وعدم لبس الكمامات والقفازات، حيث جرى إغلاق المحلات المخالفة وتطبيق نظام الغرامات والجزاءات بحقها.وبين أن قرار الإغلاق يأتي لضمان توفير بيئة آمنة للمتسوقين وفق اللوائح والأنظمة المعمول بها في وزارة الشؤون البلدية والقروية، مؤكداً استمرار الجولات الرقابية بشكل مكثف على المولات والأسواق والمحال المتعلقة أنشطتها بالصحة العامة.// انتهى //16:32ت م0065