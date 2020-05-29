عرعر 06 شوال 1441 هـ الموافق 29 مايو 2020 م واسبدأ مكتب الإشراف على المساجد بمحافظة العويقيلة التابع لفرع وزارة الشؤون الإسلامية بمنطقة الحدود الشمالية بالتعاون مع لجنة التنمية الاجتماعية بالعويقيلة بتنظيف وتعقيم الجوامع والمساجد، ضمن الإجراءات الاحترازية للحد من جائحة فيروس كورونا المستجد، وتزامنا مع فتح الجوامع والمساجد لجميع الفروض وعودة المصلين لاداء الصلوات الخمس.وأوضح مدير مكتب الإشراف على المساجد بمحافظة العويقيلة حمد بن سليمان المايق، أنه جرى البدء بتنظيف وتعقيم الجوامع والمساجد بالتعاون مع لجنة التنمية الاجتماعية بالعويقيلة، حيث شمل ساحات ومداخل المساجد والجوامع ، وفق خطة زمنية محددة سيتم الإنتهاء منها يوم غد الجمعة بمشيئة الله تعالى مع اتخاذ جميع الاحترازات الصحية الوقائية من فتح النوافذ وإشراع الأبواب منذ دخول الوقت حتى نهاية الصلاة ، وعلامات التباعد بمقدار مترين والمسافة بين الصفوف ، ورفع المصاحف ، وإغلاق جميع برادات وثلاجات المياه، وعدم السماح بتوزيع المياه والمأكولات والطيب والسواك، واتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية الوقائية الأخرى.// انتهى //17:01ت م0070