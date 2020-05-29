ينبع 06 شوال 1441 هـ الموافق 29 مايو 2020 م واسبدأت إدارة المساجد بمحافظة ينبع بحملة تعقيم المساجد والجوامع بالمحافظة ضمن الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد, وذلك استعدادا لعودة المصلين فجر الأحد القادم.ورصدت وكالة الأنباء السعودية "واس" اليوم عمليات التعقيم التي شملت الفرش ودواليب وحاملات المصاحف والأرضيات والأبواب والنوافذ من الداخل والخارج والإنارة والجدران الداخلية.وأوضح مدير إدارة المساجد بينبع عبد الرحمن زيدان العلوني أنه سيتم تعقيم أكثر من 200 جامع ومسجد بالمحافظة, وذلك ضمن جهود فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة المدينة المنورة للحد من انتشار فيروس كورونا وفي إطار الإجراءات الاحترازية التي تتخذها المملكة لمواجهة هذا الفيروس والتصدي له.// انتهى //17:02ت م0072