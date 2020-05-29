كابول 06 شوال 1441 هـ الموافق 29 مايو 2020 م واسأعلنت الحكومة الأفغانية مقتل 14 عنصراً من قوات الأمن اليوم شرق البلاد في أول هجوم تتبناه حركة طالبان منذ إعلانها وقف إطلاق النار.وأفادت وزارة الدفاع الأفغانية في بيان مقتل 14 جندياً وإصابة ثلاثة عناصر في صفوفها عندما "انتهكت حركة طالبان وقف إطلاق النار هذه الليلة، عبر مهاجمتها موقعاً أمامياً لشرطة الحدود", مشيرةً إلى أنه تمّ صدّ الهجوم وتسجيل "خسائر فادحة" في صفوف المتمردين .// انتهى //18:18ت م0079