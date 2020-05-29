القاهرة 06 شوال 1441 هـ الموافق 29 مايو 2020 م واستلقى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اليوم اتصالاً هاتفياً من نظيره القبرصي "نيكوس آنستسيادس".وجرى خلال الاتصال بحث سُبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين سواء على الصعيد الثنائي أو في إطار آلية التعاون الثلاثي بين كل من مصر وقبرص واليونان.كما تناول الاتصال التطورات الأخيرة في ليبيا، وجهود مكافحة انتشار وباء كورونا، وسُبل احتواء تداعياته.// انتهى //18:21ت م0081