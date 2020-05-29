الجبيل 06 شوال 1441 هـ الموافق 29 مايو 2020 م واسيُطلق قسم علوم الحاسب الآلي بكلية العلوم والدراسات الإنسانية بمحافظة الجبيل، التابعة لجامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل، بعد غدٍ البرنامج الإثرائي الصيفي الأول (طويق).وأكدت عميدة الكلية الدكتورة دلال الشنقيطي أن البرنامج الذي يستمر لمدة شهر أعده قسم علوم الحاسب الآلي بعناية فائقة، ويُقدم ٢٠ ورشة عمل عن بُعد يتم بثها عبر تطبيق زوم، بمشاركة نخبة من أعضاء هيئة التدريس والمهندسين من داخل الكلية وخارجها.بدورها أشارت رئيسة قسم علوم الحاسب الآلي الدكتورة ظبية البوعينين إلى أن البرنامج سيقدّم للمجتمع ورش عمل متعددة في المجالات التقنية والبحثية واللغوية والريادية، إضافةً إلى مسابقات وجوائز قيّمة يومية، داعيةً الجميع إلى المشاركة والاستفادة من هذا البرنامج.// انتهى //18:37ت م0082