حائل 06 شوال 1441 هـ الموافق 29 مايو 2020 م واسنفذت أمانة منطقة حائل والبلديات التابعة لها أكثر من 8000 جولة رقابية صحية خلال عطلة عيد الفطر المبارك وذلك استمراراً لما تقوم به أمانة المنطقة من إجراءات احترازية وقائية ضد فيروس كورونا المستجد بمتابعة مستمرة من سمو أمير منطقة حائل وسمو نائبه ومعالي وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف.وكثفت أمانة المنطقة أعمالها الرقابية الصحية على المنشآت الغذائية للتأكد من تطبيقها للاشتراطات وتوفير البيئة الصحية اللازمة لإعداد المأكولات وإيصال المواد الغذائية للمستهلكين وأسفرت الجولات التي شملت جميع الأنشطة التجارية المتعلقة بالمستهلكين كالمطاعم والأسواق التجارية والغذائية وأسواق النفع العام عن تحرير 607 إشعارات ومخالفة ومصادرة 1.802 كجم من المواد الغذائية الفاسدة.وأكد أمين المنطقة المهندس إبراهيم بن سعيد أبو راس حرص الأمانة على تشديد الرقابة والكشف على المنشآت المسموح لها بالعمل خلال فترة منع التجول والكشف على مندوبي توصيل الطلبات ومدى تقيدهم بتطبيق الإجراءات الاحترازية الوقائية لمواجهة انتشار فيروس كورونا.ودعا المهندس أبو رأس إلى ضرورة الإبلاغ عن أي ملاحظات تتعلق بعدم تقيد أحد المنشآت التجارية بالإجراءات الاحترازية بالإبلاغ عبر منصة البلاغات ٩٤٠ أو عبر إحدى قنوات التواصل التابعة للأمانة ليتم معالجة ذلك مع امنياتنا للجميع بالصحة والسلامة.// انتهى //18:41ت م0083